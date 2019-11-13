Рамапоса заявил, что ЮАР ценит свое членство в БРИКС

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса заявил, что ЮАР ценит свое членство в группе БРИКС. Он выступил в среду на приеме в честь послов африканских стран на полях саммита объединения.

"Участие в БРИКС позволяет нам использовать дополнительные и мощные инструменты в борьбе с безработицей, бедностью, неравенством, - подчеркнул Рамапоса. - Эти инструменты включают увеличение торговли, инвестиции, туризм, получение передовых навыков, передачу технологий".

Сирил Рамапоса прибыл на саммит БРИКС во главе крупной государственной делегации ЮАР. Президент подчеркнул, что цель ЮАР на нынешнем саммите состоит в том, чтобы внести свой вклад в будущее направление деятельности БРИКС, а также способствовать укреплению связей между входящими в эту международную структуру странами.

Президент ЮАР также заметил, что намерен воспользоваться нынешним саммитом для того, чтобы представить партнерам по БРИКС приоритеты председательства ЮАР в 2020 году в Африканском союзе. На это время приходится дата запуска континентальной зоны свободной торговли в Африке.