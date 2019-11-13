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СМИ: переговоры Трампа и Эрдогана в Вашингтоне продлились более часа

Встреча двух президентов проходила в закрытом для прессы режиме

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа продлились час и 15 минут. Об этом сообщает в среду Anadolu Ajansı.

Встреча двух президентов проходила в закрытом для прессы режиме в формате тет-а-тет в Белом доме. После них Эрдоган и Трамп приступили к переговорам в расширенном формате.

Ранее глава Белого дома сообщил о намерениях обсудить с турецким лидером ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35, а также возможность быстрого увеличения торгового оборота между странами до $100 млрд.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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