СМИ: переговоры Трампа и Эрдогана в Вашингтоне продлились более часа

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа продлились час и 15 минут. Об этом сообщает в среду Anadolu Ajansı.

Встреча двух президентов проходила в закрытом для прессы режиме в формате тет-а-тет в Белом доме. После них Эрдоган и Трамп приступили к переговорам в расширенном формате.

Ранее глава Белого дома сообщил о намерениях обсудить с турецким лидером ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35, а также возможность быстрого увеличения торгового оборота между странами до $100 млрд.