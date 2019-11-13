Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 26 человек

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа за сутки, 80 получили ранения. Такие данные приводит в среду министерство здравоохранения палестинского анклава. Как отмечается, только в среду были убиты 16 человек. Среди погибших - трое подростков.

Вечером израильская авиация продолжила наносить удары по позициям радикалов в Газе и ее окрестностях. Тем временем, в Каире предпринимаются активные усилия по достижению перемирия между сторонами. В египетскую столицу прибыли специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов, а также генеральный секретарь палестинской группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахаля.

По информации палестинского издания Sama News, несколько часов назад Израиль направил послание "Исламскому джихаду", что "Зияд ан-Нахаля и другие лидеры радикальной группировки станут его следующей мишенью, если обстрел территории еврейского государства из сектора Газа не прекратится".

В среду на заседании правительства премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что "Исламский джихад" должен прекратить атаки, или он "продолжит получать все новые и новые удары".