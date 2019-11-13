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В Минске сообщили, что решили купить Су-30СМ вместо размещения базы РФ на своей территории

Белоруссия стала опираться на собственные возможности, отметил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Белоруссия решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом сообщил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в среду в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи [покупке истребителей]. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ, - сказал Зась.- Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации".

По его словам, поэтому Белоруссия стала опираться на собственные возможности. "В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал командующий вооруженными силами, глава нашего государства и, справедливости ради должен сказать, без его непосредственного участия, поддержки, мы бы сейчас эту задачу не решили", - сказал Зась.

В среду в Белоруссию прибыла первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати. Еще два самолета прибудут на следующей неделе. В соответствии с контрактом, поставка 12 самолетов Су-30СМ будет осуществляться поэтапно.

Впервые о плане создать авиабазу на белорусской территории российский министр обороны Сергей Шойгу заявил в апреле 2013 года в Минске на встрече с Александром Лукашенко. Однако белорусский лидер сказал, что хотя Белоруссия и остается надежной военной союзницей России, но не хочет иметь у себя российскую военную базу.

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БелоруссияРоссия
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