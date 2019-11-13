И.о. президента Боливии добивается отмены решения, позволяющего Моралесу переизбираться

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. И.о. президента Боливии Жанин Аньес намерена добиться отмены судебного решения, которое позволяет экс-главе государства Эво Моралесу переизбираться на новый срок. С таким заявлением она выступила в среду.

"У меня как временного президента два основные цели: отмена неконституционного решения 0084/2017 от 28 ноября 2017 года и созыв всеобщих выборов в как можно более короткие сроки, как говорится в конституции", - сказала она в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Unitel.

В ноябре 2018 года Конституционный суд Боливии постановил, что статья Американской конвенции о правах человека, согласно которой каждый гражданин "имеет право голосовать и быть избранным на выборах", главенствует над статьей основного закона республики, запрещающей переизбираться дважды. Моралес побеждал на выборах уже трижды.

Аньес также призвала все политические силы отказаться от конфронтации.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре, в стране начались акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище. В этот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.