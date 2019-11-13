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Президент Чехии планирует отпраздновать День Победы в Москве

Милош Земан намерен в мае 2020 года посетить Россию

ПРАГА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан планирует в мае 2020 года посетить Россию и принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Господин президент информировал меня, что собирается в мае [будущего года] на празднования [Дня Победы] в Москву, где должен быть американский и другие президенты", - сказал Бабиш.

Это заявление Бабиш сделал после встречи с Земаном. На ней обсуждались актуальные вопросы внешней политики Чехии. "Мы координировали [нашу] внешнеполитическую активность", - отметил премьер.

Президент и премьер говорили также о перспективах развития национальной атомной энергетики и процессе обсуждения в чешском парламенте предложенного правительством законопроекта о государственном бюджете на 2020 год.

Земан и Бабиш обсудили ход подготовки к празднованию 30-летия "бархатной" революции в Чехословакии, в результате которой в ноябре 1989 года от власти была устранена компартия и страна встала на путь демократического развития. Президент отпразднует этот юбилей в субботу, 16 ноября, в Братиславе вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Премьер станет во главе торжеств в воскресенье, 17 ноября. В этот день в Праге встретятся главы правительств государств-членов Вишеградской группы (региональное объединение в Евросоюзе, состоящее из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши). Затем они переместятся в Братиславу, где продолжатся юбилейные празднования.

Теги
Земан, МилошЧехияСловакияРоссияБабиш, АндрейЧапутова, Зузана
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