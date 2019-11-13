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Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Евросоюза

Дональд Туск AP Photo/Jean-Francois Badias
Описание
Дональд Туск
© AP Photo/Jean-Francois Badias

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим (лидерам ЕС - прим. ТАСС), что Россия - это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", - сказал он.

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