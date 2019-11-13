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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии сменила руководство вооруженных сил страны

Новым командующим стал генерал армии Карлос Орельяна Сентельяс
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ТАСС, 14 ноября. И.о. президента Боливии Жанин Аньес в среду назначила нового командующего вооруженными силами страны. Вместо Уильямса Калимана им стал генерал армии Карлос Орельяна Сентельяс, сообщила на своем сайте газета La Razón.

"Государство нуждается в вас сильнее, чем когда бы то ни было прежде, чтобы поддерживать мир на всей территории страны", - сказала Аньес, обращаясь к руководству вооруженных сил. Начальником Генерального штаба стал Пабло Артуро Камачо, сухопутные войска возглавил генерал Иван Патрисио Инчаусте, военно-воздушные силы - Сиро Орландо Альварес Гусман, а военно-морские силы - контр-адмирал Мойсес Орландо Мехия.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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