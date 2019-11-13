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Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом американский лидер заявил в среду на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

"Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400", - сказал он.

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