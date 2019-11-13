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БРИКС

Президент ЮАР считает, что страны БРИКС обладают огромным потенциалом развития

Сирил Рамапоса также уделил внимание предстоящему в 2020 году запуску континентальной зоны свободной торговли в Африке

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что страны БРИКС обладают огромным потенциалом развития, который раскрывается в их укрепляющемся сотрудничестве. Выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, он подчеркнул, что "позитивные результаты этого сотрудничества видны во всех странах".

"Так, в ЮАР мы видим российских производителей железнодорожного транспорта, другой российский бизнес, - отметил Рамапоса. - У нас работают создатели телекоммуникационного оборудования из Китая, присутствуют компании из Бразилии и Индии. В свою очередь, мы экспортируем в страны БРИКС фрукты и овощи, в странах БРИКС строят здания из южноафриканского металла".

По словам президента ЮАР, БРИКС уже обладает мощным фундаментом, который укрепляется общей стратегией стран-участниц на расширение экономического партнерства. "БРИКС - это площадка, где мы вырабатываем единые подходы, чтобы ответить на общие вызовы", - заметил Рамапоса. В качестве главных вызовов он назвал замедление мирового экономического роста и ограничения в развитии мировой торговли.

Особое внимание президент ЮАР уделил предстоящему запуску в 2020 году континентальной зоны свободной торговли в Африке. "Этот будущий экономический союз сравним с БРИКС, и они должны тесно сотрудничать", - заметил Сирил Рамапоса.

Теги
БразилияЮАРИндияРоссияКитайБРИКСРамапоса, Сирил
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