Президент Бразилии считает бизнес движущей силой интеграции

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Взаимная интеграция экономик стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) зависит в первую очередь от предпринимателей государств "пятерки". Такое мнение высказал в среду президент Бразилии Жаир Болсонару на закрытии бизнес-форума объединения.

"Мы, главы государств, зачастую являемся друг для друга визитными карточками, демонстрирующими готовность к постоянному расширению и укреплению торговых связей. Но именно предпринимателям предстоит оказаться на передовой этих интеграционных бизнес-процессов", - заявил политик. Он также поблагодарил присутствовавших на мероприятии представителей деловых кругов за веру в свои страны и в будущее БРИКС.

По словам Болсонару, новые бразильские власти возлагают большие надежды на бизнес и проводят реформы, направленные на формирование привлекательной деловой и инвестиционной среды.