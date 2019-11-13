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БРИКС

Президент Бразилии считает бизнес движущей силой интеграции

Страны БРИКС являются друг для друга визитными карточками, отметил Жаир Болсонару

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Взаимная интеграция экономик стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) зависит в первую очередь от предпринимателей государств "пятерки". Такое мнение высказал в среду президент Бразилии Жаир Болсонару на закрытии бизнес-форума объединения.

"Мы, главы государств, зачастую являемся друг для друга визитными карточками, демонстрирующими готовность к постоянному расширению и укреплению торговых связей. Но именно предпринимателям предстоит оказаться на передовой этих интеграционных бизнес-процессов", - заявил политик. Он также поблагодарил присутствовавших на мероприятии представителей деловых кругов за веру в свои страны и в будущее БРИКС.

По словам Болсонару, новые бразильские власти возлагают большие надежды на бизнес и проводят реформы, направленные на формирование привлекательной деловой и инвестиционной среды.

Теги
БразилияБРИКСБолсонару, Жаир
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