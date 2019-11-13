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Кризис в Сирии

Трамп: Европа должна больше финансово помогать в решении проблемы сирийских беженцев

На данный момент Турция платит больше всего - $40 млрд, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Европейские страны должны прилагать больше усилий, в том числе финансовых, для решения проблемы сирийских беженцев. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

"Европа должна платить за это. На данный момент Турция платит больше всего - $40 млрд, - сказал Трамп. - Большинство этих людей [беженцев] пойдут через Европу, это будет разрушительная ситуация для Европы, 4 млн человек"

По его словам, Европа также должна помочь в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Многие из них [боевиков ИГ] покинули Францию, Германию, Великобританию, другие страны. Эти страны должны помочь нам, - сказал президент. - Я спрашивал: "Хотите ли вы их вернуть?" Они ответили: "Нет, спасибо".

"Это неправильно и несправедливо", - подчеркнул американский лидер.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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