Эрдоган заявил, что он вернул Трампу его письмо с призывом "не быть дураком"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком". Об этом он сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.

"Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!"

"Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!" Невероятное письмо Трампа Эрдогану

"Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин [командующий СДС Мазлюм Кобани] был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан", - подчеркнул Эрдоган.

В середине октября СМИ США опубликовали датированное 9 октября послание, которое Трамп отправил Эрдогану. Американский лидер в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики.

"Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", - отмечал Трамп.

Американский лидер призывал Эрдогана "не быть крутым парнем" и "не быть дураком", а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему. В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.

Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль, в котором было написано послание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ отметила: "У нас есть новый образец эпистолярного жанра, который, конечно, войдет в учебники, я уж только не знаю по чему - по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17 октября заявил, что Анкара ответила на письмо Трампа началом военной операции на севере Сирии. Министр подчеркнул, что турецкая сторона "никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма".