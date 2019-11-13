Моралес резко осудил отказ пустить членов его партии в парламент Боливии

МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес в среду подверг резкой критике отказ пустить депутатов его партии "Движение к социализму" в парламент страны. Свое мнение политик, получивший политическое убежище в Мексике, выразил в Twitter .

"Заявляю миру о новом злоупотреблении в ходе коварного, нарушающего конституцию, незаконного и криминального государственного переворота в моей любимой Боливии, - написал Моралес. - Сегодня народные законодатели подверглись жестокому подавлению и не были пущены в парламент. Расистский и фашистский переворот тонет в беззаконии".

По данным газеты La Razón, несколько парламентариев вступили в противоборство с полицией, оцепившей здание боливийской законодательной ассамблеи. В ходе стычки один из стражей порядка использовал против них слезоточивый газ, после чего депутаты отступили.