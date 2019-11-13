Глава Пентагона считает, что Турцию необходимо вернуть в орбиту НАТО

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Траектория движения Турции выходит за орбиту НАТО, ее необходимо вернуть обратно. Такое мнение выразил в среду министр обороны США Марк Эспер на брифинге для журналистов. Стенограмму выступления распространило американское министерство обороны.

"Я и раньше говорил о своей обеспокоенности по поводу Турции, ее кривая, траектория движения выходит за орбиту НАТО. Я неоднократно публично заявлял, что нам нужно много работать, чтобы убедиться, что они вернутся на правильный путь", - отметил министр. Покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 он назвал "неправильным путем вперед".

"Нам нужно, чтобы Турция вернулась в наши ряды, - отметил Эспер. - Они были хорошими союзниками на протяжении многих лет". В пример он привел военные действия в Афганистане.

"Мы должны продолжать строить отношения, в частности, на уровне военных ведомств [двух стран], чтобы гарантировать, что мы можем иметь прочные связи", - заключил министр.