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Политический кризис в Боливии

Экс-спикер сената Боливии намерена оспорить назначение ее заместителя и.о. президента

Адриана Сальватьерра заявила о начале борьбы за восстановление демократии в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 ноября. /ТАСС/. Адриана Сальватьерра, подавшая в отставку с поста спикера Палаты сенаторов парламента Боливии, заявила в среду, что будет бороться за восстановление демократии в стране.

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"Мы начинаем нашу борьбу за восстановление демократии в связи с произошедшим в стране государственным переворотом", - сказала она в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter. Сальватьерра была второй в очереди на пост и.о. главы государства после вице-президента Альваро Гарсии Линеры, который, как и экс-президент Эво Моралес, подал в отставку.

Ранее Сальватьерра вместе с членами партии "Движение к социализму", которую возглавляет Моралес, пыталась попасть в здание парламента. "Мы только хотим, чтобы нам позволили работать, чтобы вернуть страну к нормальной жизни", - приводит ее слова газета El Día.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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