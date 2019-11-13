Экс-спикер сената Боливии намерена оспорить назначение ее заместителя и.о. президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 ноября. /ТАСС/. Адриана Сальватьерра, подавшая в отставку с поста спикера Палаты сенаторов парламента Боливии, заявила в среду, что будет бороться за восстановление демократии в стране.

"Мы начинаем нашу борьбу за восстановление демократии в связи с произошедшим в стране государственным переворотом", - сказала она в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter. Сальватьерра была второй в очереди на пост и.о. главы государства после вице-президента Альваро Гарсии Линеры, который, как и экс-президент Эво Моралес, подал в отставку.

Ранее Сальватьерра вместе с членами партии "Движение к социализму", которую возглавляет Моралес, пыталась попасть в здание парламента. "Мы только хотим, чтобы нам позволили работать, чтобы вернуть страну к нормальной жизни", - приводит ее слова газета El Día.