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Сенатор США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян после встречи с Эрдоганом

Линдси Грэм добавил, что выступает против данной резолюции "не из-за прошлого, а из-за будущего"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) в среду заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, после встречи в Белом доме с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании Сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании.

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"Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать", - пояснил он свое решение.

Грэм заявил об этом через пару часов после встречи с Эрдоганом в Белом доме. "Я только что встретился с президентом Эрдоганом и президентом [США Дональдом] Трампом и обсудил с ними проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Сирии, военное вторжения со стороны Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему", - подчеркнул Грэм. Он добавил, что выступает против данной резолюции "не из-за прошлого, а из-за будущего".

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу.

Первым правом ранее в среду воспользовался старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в отношении резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. По его мнению, инициатива обеспечила бы "официальное признание" геноцида армян в США.

"Внешняя политика Соединенных Штатов должна добросовестно учитывать нарушения прав человека, преступления против человечности, этнические чистки и геноцид. Мы не можем отвернуться от армянских жертв геноцида", - считает демократ.

Эрдоган ранее осудил решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Он выразил надежду, что Сенат не повторит "подобной ошибки". За инициативу проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Теги
АрменияСШАТурция
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