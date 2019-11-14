NBC: и.о. генинспектора Пентагона отказался расследовать причины задержки помощи Украине

По его словам, очевидно, что в случае проведения генинспектором Пентагона какого-либо расследования неизбежно пришлось бы вызывать на слушания тех же свидетелей и изучать те же документы, которые фигурируют в расследовании в нижней палате Конгресса. "Мы стремимся не дублировать и не мешать усилиям других структур <...>", - указал Файн.

Телекомпания подчеркивает, что Дурбин вместе с рядом других американских сенаторов дважды - в сентябре и в ноябре - направляли Файну запрос на проведение расследования относительно задержки выделения помощи. В ответном письме Файн подчеркнул, что продуктивность проведения такого расследования вызывает сомнения, так как во многом оно дублировало бы расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, запущенное комитетами Палаты представителей Конгресса США.

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. И.о. генерального инспектора Пентагона Гленн Файн не намерен открывать расследование для выяснения причин задержки выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на письмо Файна, которое он направил накануне сенатору Дику Дурбину (демократ от штата Иллинойс).

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Ранее сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине.

"Данная задержка, по всей видимости, препятствовала законному обязательству Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в какие-либо схемы по оказанию давления на политического оппонента (на Украину - прим. ТАСС), - говорилось в письме Дурбина, адресованном Файну. - Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли министерства обороны в данных обвинениях и предоставило ваши заключения комитетам Конгресса по обороне".

Дурбин потребовал от Файна предоставить информацию о том, почему Пентагон не сумел вовремя оказать финансовую помощь Украине, было ли поручено кому-либо из сотрудников Пентагона замедлить или остановить выделение средств. Кроме того, демократ в своем письме поинтересовался, был ли кто-либо из служащих Пентагона осведомлен о подобных просьбах со стороны президента или его сотрудников.

Военная помощь Украине

В конце августа американская газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию, публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Госдепартамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.