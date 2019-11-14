В Гонконге более 60 человек пострадали в ходе протестов

ТАСС, 14 ноября. Не менее 64 человек получили ранения в среду в Гонконге во время массовых антиправительственных выступлений, которые обернулись беспорядками. Об этом сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация RTHK.

По ее данным, в ходе столкновений пострадали 45 мужчин и 19 женщин. Как минимум два человека из числа госпитализированных находятся в критическом состоянии. При этом около 30 демонстрантов, получивших травмы, к настоящему моменту уже выписаны из больниц.

В свою очередь, радиостанция RTHK в четверг сообщила, что в материковой части Гонконга обнаружили тело молодого человека. Инцидент произошел в квартале Цуен Ван, недалеко от многоэтажного складского здания логистической компании Kerry Logistics. По предварительным данным следствия, молодой человек разбился, упав с высоты. Однако причина и обстоятельства произошедшего неизвестны. Погибший был одет во все черное, что говорит о его возможной принадлежности к участникам протестных акций.