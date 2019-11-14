Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

В Гонконге более 60 человек пострадали в ходе протестов

Двое находятся в критическом состоянии

ТАСС, 14 ноября. Не менее 64 человек получили ранения в среду в Гонконге во время массовых антиправительственных выступлений, которые обернулись беспорядками. Об этом сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация RTHK.

По ее данным, в ходе столкновений пострадали 45 мужчин и 19 женщин. Как минимум два человека из числа госпитализированных находятся в критическом состоянии. При этом около 30 демонстрантов, получивших травмы, к настоящему моменту уже выписаны из больниц.

В свою очередь, радиостанция RTHK в четверг сообщила, что в материковой части Гонконга обнаружили тело молодого человека. Инцидент произошел в квартале Цуен Ван, недалеко от многоэтажного складского здания логистической компании Kerry Logistics. По предварительным данным следствия, молодой человек разбился, упав с высоты. Однако причина и обстоятельства произошедшего неизвестны. Погибший был одет во все черное, что говорит о его возможной принадлежности к участникам протестных акций.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Колумбия признала сенатора Аньес и.о. президента Боливии
В Боготе выразили надежду на "скорейшее проведение свободных, прозрачных выборов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС