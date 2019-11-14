Ассамблея православия обсудит церковный раскол на Украине

ТАСС, 14 ноября. Руководство международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) обсудит в четверг в Афинах последствия грузинского инцидента и проблему церковного раскола на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента МАП, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

Участие Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи МАП в Тбилиси и июне текущего года обернулось скандалом, повлекшим массовые митинги в грузинской столице. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента. 21 июня члены МАП приняли официальное заявление, в котором осудили действия некоторых депутатов парламента Грузии.

"Заявление было принято. Однако мы хотим услышать от парламента Грузии, какие дальнейшие меры были приняты по итогам инцидента и будут ли принесены извинения депутатам - членам МАП. Россия отреагировала своевременно, теперь мы ждем действий от международного сообщества, поскольку вопрос касается уважения участников международной организации и парламентариев в целом", - приводит слова Гаврилова его пресс-служба.