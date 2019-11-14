Ассамблея православия обсудит церковный раскол на Украине

ТАСС, 14 ноября. Руководство международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) обсудит в четверг в Афинах последствия грузинского инцидента и проблему церковного раскола на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента МАП, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.
Участие Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи МАП в Тбилиси и июне текущего года обернулось скандалом, повлекшим массовые митинги в грузинской столице. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента. 21 июня члены МАП приняли официальное заявление, в котором осудили действия некоторых депутатов парламента Грузии.
"Заявление было принято. Однако мы хотим услышать от парламента Грузии, какие дальнейшие меры были приняты по итогам инцидента и будут ли принесены извинения депутатам - членам МАП. Россия отреагировала своевременно, теперь мы ждем действий от международного сообщества, поскольку вопрос касается уважения участников международной организации и парламентариев в целом", - приводит слова Гаврилова его пресс-служба.
Затрагивая проблему церковного раскола на Украине, глава комитета отметил его опасность для культурных и политических отношений европейских стран, подчеркнув, что участникам ассамблеи "предстоит серьезный разговор" на эту тему. "Нас чрезвычайно беспокоит непрекращающийся произвол на Украине, где ежедневно нарушаются права верующих, происходит захват храмов, украинскими судами выносятся соответствующие решения, оказывается давление на священнослужителей, что является отступлением Украины от международных обязательств по невмешательству в дела религиозных общин, - сказал он. - В этой связи в рамках международного секретариата при участии спикера парламента Греции Константиноса Тасуласа мы совместно с представителями всех стран - членов МАП заявляем о необходимости локализации раскола".
Председатель МАП также призвал расширять контакты с депутатами не только стран христианской традиции, но и Ближнего Востока. "Предлагаем провести заседание в горячих точках, например, в Сирии, Ираке, встречи с представителями исламского мира, Организацией исламского сотрудничества в контексте встречи президента России с главами ближневосточных христианских церквей", - добавил Гаврилов.
МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Наряду с этой страной лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет делегации из 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе.
Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП пройдет в Афинах 14-15 ноября.