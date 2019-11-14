В Буэнос-Айресе выразили заинтересованность в развитии контактов с РФ в сфере культуры

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство аргентинской столицы заинтересовано в активном развитии контактов в сфере культуры с Россией. Об этом заявил в среду министр культуры Буэнос-Айреса Энрике Авогардо.

"Мы заинтересованы в том, чтобы придать значительный импульс связям между Россией и Аргентиной", - сказал он журналистам на приеме в посольстве РФ в Аргентине, посвященном награждению директора аргентинского театра "Колон" Марии Виктории Алькарас российским орденом Дружбы.

Авогардо отметил, что власти Буэнос-Айреса очень хотели бы видеть "представителей современного искусства из России на проходящих в городе фестивалях с участием иностранных деятелей искусства". "У нас сейчас нет конкретных проектов по культурному обмену, но интерес огромный", - добавил Авогардо.

По его мнению, театр "Колон" может внести значительный вклад в развитие сотрудничества. "У "Колона" есть контакты с Большим театром, у них уже есть совместные планы на будущее", - добавил он.

В День народного единства президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Алькарас стала третьим гражданином Аргентины, получившим эту награду.