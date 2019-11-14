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Суд отклонил апелляцию Трампа на решение о раскрытии его налоговых деклараций

Президент США намерен обжаловать этот вердикт

ТАСС, 14 ноября. Апелляционный суд в Вашингтоне в среду отклонил жалобу адвокатов президента США Дональда Трампа, которые пытались оспорить решение нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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В октябре этого года суд в столичном округе Колумбия решил, что у профильного комитета Палаты представителей Конгресса США есть полномочия на то, чтобы затребовать у Трампа его налоговые декларации за последние несколько лет. Президент, который противится обнародованию информации о его налоговых отчислениях, подал апелляцию на это решение.

Как отмечает Bloomberg, апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции, однако это не означает, что конгрессмены смогут немедленно получить доступ к желаемым данным. Как сообщил один из юристов американского лидера Джей Секулов, Трамп намеревается обжаловать этот вердикт в Верховном суде США.

Это уже второе поражение президента Соединенных Штатов в американских судах за последний месяц по делам, касающимся публикации его налоговых деклараций. Ранее апелляционный суд в Нью-Йорке поддержал решение нижестоящей инстанции, отклонившей попытку адвокатов Трампа запретить предоставлять нью-йоркской прокуратуре его налоговую информацию за период с 2011 года.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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