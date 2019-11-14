Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Моралес попросил Папу Римского и ООН помочь выйти Боливии из политического кризиса

Насилие угрожает жизни и социальному миру, указал экс-президент Боливии

ТАСС, 14 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес в среду обратился к католической церкви, ООН и странам Европы с просьбой оказать посредничество в диалоге со своими оппонентами для разрешения политического кризиса.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Я прошу международные организации, такие как ООН, дружественные страны Европы и католическую церковь, представленную братом Папой Франциском, присоединиться к нашему диалогу, чтобы успокоить любимую Боливию. Насилие угрожает жизни и социальному миру", - написал он в своем Twitter. Ранее Моралес призвал к "диалогу, в котором участвовали бы все - общественные движения, гражданские организации и политические партии".

Теги
Франциск (Папа Римский)Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
AFP: Израиль и "Исламский джихад" согласовали перемирие
По данным агентства, перемирие стало следствием посреднических усилий Египта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС