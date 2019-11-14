Моралес попросил Папу Римского и ООН помочь выйти Боливии из политического кризиса

ТАСС, 14 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес в среду обратился к католической церкви, ООН и странам Европы с просьбой оказать посредничество в диалоге со своими оппонентами для разрешения политического кризиса.

"Я прошу международные организации, такие как ООН, дружественные страны Европы и католическую церковь, представленную братом Папой Франциском, присоединиться к нашему диалогу, чтобы успокоить любимую Боливию. Насилие угрожает жизни и социальному миру", - написал он в своем Twitter. Ранее Моралес призвал к "диалогу, в котором участвовали бы все - общественные движения, гражданские организации и политические партии".