Представители МИД Киргизии и РФ обсудили ход подготовки к перекрестному году двух стран

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Ход подготовки к предстоящему перекрестному году Киргизии в России и РФ в Киргизии обсудили в четверг в Бишкеке глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков и замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Киргизии сообщении.

"Министр иностранных дел Айдарбеков 14 ноября принял заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко, стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи ее участники "подчеркнули необходимость качественной подготовки предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровне". В том числе "подготовку к проведению перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике в 2020 году".

"Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, а также подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей", - подчеркивается в сообщении. По информации киргизской стороны, Руденко прибыл в Бишкек для участия в киргизско-российских "межмидовских консультациях".

Договоренность о проведении в 2020 году года России в Киргизии и года Киргизии в РФ была достигнута в ходе государственного визита российского президента Владимира Путина в Бишкек в марте нынешнего года.