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Украинский националист Мазур вернулся в Киев из Польши, где его задерживали по запросу РФ

Ему были предъявлены обвинения в связях с незаконными вооруженными формированиями в 1994-1995 годах, действовавшими на территории Чечни

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Один из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игорь Мазур, задержанный ранее в Польше по запросу России, вернулся на Украину. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

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"Игорь Мазур (Тополя) вернулся на Украину", - сказано в заявление Геращенко, которое распространила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Мазур был задержан польскими пограничниками несколько дней назад на основании запроса из России, где он обвиняется в связях с незаконными вооруженными формированиями в 1994-1995 годах, действовавшими на территории Чечни. Власти Польши заверяли, что тщательно рассмотрят это дело с соблюдением норм международного права.

Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре Киева зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

10 ноября пресс-секретарь окружного суда польского города Люблин сообщила ТАСС, что суд не будет рассматривать дело об аресте Мазура, так как соответствующее ходатайство отозвала прокуратура. Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале сообщила, что Мазур был передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

 

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