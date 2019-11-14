Минск считает необходимыми изменения в договор с РФ взаимных усилиях по охране границы

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым внесение изменений в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы, и соответствующую задачу уже поставил глава республики. Об этом сообщил в четверг журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту Александру Лукашенко.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась, - сказал он. - Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления".

По словам Зася, ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. "Мы к этому готовы", - отметил он.