Кандидат на пост еврокомиссара по расширению выступил за продление санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи выступил за продление санкций Евросоюза против России, так как не видит прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующую позицию он озвучил в четверг, выступая на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе.

"Что касается Украины, то у нас особая ответственность в отношении этой страны. Мы должны помочь ей вернуть суверенитет над всей территорией Украины. Мы должны быть на их стороне. Мы должны будем поддержать их, включая возможное продление санкций против России, так как мы не видим прогресса в минском процессе", - сказал он.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе в срок - 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон, и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян. Фон дер Ляйен уже провела в ними собеседования, утвердив их со своей стороны, теперь должны пройти их слушания в профильных комитетах Европейского парламента. Вэлян займет пост еврокомиссара по транспорту и туризму, Бретон - по вопросам промышленности.

Кроме того, Великобритания, которая получила третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года, теперь должна также выдвинуть своего представителя на эти три месяца в исполнительный орган ЕС. Как сообщило в четверг Agence France-Presse, Лондон решил не делать этого до запланированных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Пока новая Еврокомиссия не будет укомплектована и утверждена полностью, прежний состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.