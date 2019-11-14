Пристайко: Киев может выйти из минских соглашений, если их реализация будет "бесконечной"

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Украина может выйти из минских соглашений, если их реализация будет происходить "бесконечно долго". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью BBC News Украина.

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление, и, наверное, снова не понравится нашим западным партнерам", - сказал он.

Пристайко также сообщил, что вопросы обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе, доступа в регион международных гуманитарных организаций, а также дальнейшего разведения сил на линии соприкосновения будут обсуждаться на встрече "нормандской четверки" и войдут в итоговое коммюнике саммита.

Отвечая на просьбу корреспондента рассказать о содержании итогового документа, Пристайко сказал: "Это коммюнике. Очень простой документ. Если нам удастся массовый обмен к встрече, там будет записано, что лидеры приветствуют этот обмен и уполномочивает свои органы завершить обмен "всех на всех".

"Там также будет записано, что стороны требуют открыть доступ к территориям так называемых ЛНР и ДНР для гуманитарных международных организаций, таких как "Красный крест", - продолжил министр. - Ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло. Там также может быть записано, что разведение на трех участках открывает путь к следующим участкам".