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Украина не получала от Казахстана приглашения для встречи Зеленского с Путиным

При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что Киев не нуждается в организации такой встречи

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Украина не получала от Казахстана официального приглашения для проведения там встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Эта инициатива Казахстана. Но мы не получали официального приглашения", - отметил он.

При этом Пристайко дал понять, что Украина не нуждается в организации такой встречи. "На этом этапе Украина имеет достаточную возможность встретиться [с Путиным] на саммите лидеров "нормандской четверки", - пояснил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКазахстанРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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