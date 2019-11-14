Украина не получала от Казахстана приглашения для встречи Зеленского с Путиным

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Украина не получала от Казахстана официального приглашения для проведения там встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Эта инициатива Казахстана. Но мы не получали официального приглашения", - отметил он.

При этом Пристайко дал понять, что Украина не нуждается в организации такой встречи. "На этом этапе Украина имеет достаточную возможность встретиться [с Путиным] на саммите лидеров "нормандской четверки", - пояснил министр.