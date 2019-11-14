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Токаев поручил обеспечить подготовку к межрегиональному форуму с Россией в Кокшетау

Президент Казахстана указал на недостаточное задействование туристического потенциала региона

НУР-СУЛТАН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и местной администрации (акимату) подготовить проведение казахстанско-российского форума межрегионального сотрудничества в городе Кокшетау в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в четверг по итогам выступления Токаева на совещании по развитию Акмолинской области.

"Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату области обеспечить полную готовность к проведению казахстанско-российского форума межрегионального сотрудничества в 2020 году в Кокшетау", - говорится в сообщении.

Президент указал на недостаточное задействование туристического потенциала региона, обладающего богатыми природными ресурсами. По его словам, вклад туристской отрасли в валовый региональный продукт не превышает 0,5%, в то время как в рамках госпрограммы развития туризма поставлена задача к 2025 году увеличить данный показатель по стране до 8%.

"Поручаю правительству совместно с акиматом области обеспечить завершение начатых инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках третьего этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В карте туризма Казахстана находится и Зерендинская зона отдыха. Она может специализироваться в сфере экологического и детского туризма", - пояснил Токаев.

Продолжая тему туризма, президент Казахстана подверг критике качество придорожного сервиса и низкий уровень обслуживания. Он поручил принять эффективные меры по развитию этого сервиса.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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