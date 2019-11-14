Часть депутатов правящей партии Грузии покинет ее после провала голосования по выборам

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Часть депутатов правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила, что покидает ее после провала голосования по вопросу о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Об этих намерениях сообщила в четверг журналистам вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

"Результат оказался таковым, что эти конституционные изменения провалились. Мы очень сожалеем об этом. Нам остается только покинуть как парламентские должности, так и большинство, и партию", - сказала она.