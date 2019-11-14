Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть депутатов правящей партии Грузии покинет ее после провала голосования по выборам

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Часть депутатов правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила, что покидает ее после провала голосования по вопросу о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Об этих намерениях сообщила в четверг журналистам вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

"Результат оказался таковым, что эти конституционные изменения провалились. Мы очень сожалеем об этом. Нам остается только покинуть как парламентские должности, так и большинство, и партию", - сказала она.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС