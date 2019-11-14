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Кандидат в премьеры Молдавии представил парламенту состав нового правительства

В него вошли несколько представителей администрации президента

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Ион Кику, которого выдвинул президент Игорь Додон, представил в четверг на утверждение парламента состав и программу нового правительства.

Состав кабинета полностью обновлен, в него вошли несколько представителей администрации главы государства. Так, советник по внешней политике Аурел Чокой предложен министром иностранных дел и европейской интеграции, советник по культуре Корнелиу Попович - министром культуры. Председатель Совбеза Виктор Гайчук возглавит министерство обороны. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и министерство сельского хозяйства, регионального развития и экологии возглавят советники президента Виорика Думбрэвяну и Ион Пержу.

На должность вице-премьера, министра финансов предложен бывший глава налоговой инспекции Сергей Пушкуца; на пост вице-премьера по реинтеграции, ответственного за приднестровское урегулирование, - Александр Фленча. Министерство экономики и инфраструктуры предложено возглавить Анатолию Усатому, МВД - бывшему главе минобороны Павлу Войку, министром юстиции выдвинут советник спикера парламента Фадей Нагачевский.

Согласно законодательству, в 15-дневный срок после выдвижения кандидат на должность премьер-министра просит парламент выразить вотум доверия программе деятельности и всему составу правительства. На основании вотума доверия, который выражается 51 из 101 депутата, президент назначает правительство.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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