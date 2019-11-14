Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недостаточной помощь России в обеспечении белорусской армии современным вооружением. Свою позицию он изложил в четверг на встрече с государственным секретарем Совета безопасности республики Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

"Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.