Глава МИД Украины признал, что контроль за границей с РФ - это последний пункт "Минска-2"

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что требования Киева на переговорах по урегулированию в Донбассе о первоочередной передаче под украинский контроль участка российско-украинской границы не имеет под собой никаких оснований.

"Из того, что записано в минских договоренностях, контроль за границей - это последний пункт, - сказал он в интервью "BBC News Украина". - Хотя наш предыдущий президент заявил, что это просто список без хронологического порядка. Извините, но если там все прописано шаг за шагом, то иначе как хронологической последовательностью это назвать нельзя".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил, что он не пойдет на проведение выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей с РФ. "Поэтому мы будем проводить нашу линию на то, что это надо решать по-другому. Совсем по-другому", - сказал тогда президент.

Комментируя это коллизию, глава МИД Украины пояснил, что Киев в данном случае готов в поиску компромиссов.

"Не надо путать украинский контроль над границей и просто контроль над границей, - заметил он. - Ведь можно в ходе переговоров выйти на формулу, когда контроль за границей происходит совместно, то есть, например, со стороны Украины и ОБСЕ".

Пристайко также напомнил, что в настоящее время наблюдательная миссия ОБСЕ уже находится в двух пунктах пересечения на границе между Украиной и Россией. "Одна из идей была, чтобы расширить эту миссию на все 400 километров границы за счет технических средств - дронов и камер", - добавил он.

"Это не то, что мы хотим, но это был бы уже первый шаг, чтобы кто-то, кроме россиян, контролировал эту границу", - сказал министр.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако этот план до сих пор остается нереализованным. Прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко полностью отказалось от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того украинская сторона начала настаивать на первоочередной передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским соглашениям, только после выборов в Донбассе.

После победы на выборах весной нынешнего года новый президент Украины Владимир Зеленский провозгласил своей главной задачей завершение конфликта в Донбассе. Вместе с тем целый ряд подходов Киева к процессу урегулирования пока остается неизменным.