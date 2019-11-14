СМИ: США завершили вывод войск из сирийского города Айн-эль-Араб на границе с Турцией

ТАСС, 14 ноября. Соединенные Штаты вывели все свои войска из сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани), расположенного на северо-востоке страны у границы с Турцией. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

7 ноября представитель Комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Берн заявил, что большая часть американских сил покинула район города Кобани. В середине октября глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США начинают вывод около тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за военной операции Турции в этом регионе. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе Кобани, в 150 км от Алеппо, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке.

28 октября Эспер заявил, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы на север Сирии для охраны нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).