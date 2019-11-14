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В Евросоюзе заявили, что не предлагали Украине членство в сообществе

Кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи отметил, что сообществу еще предстоит подумать над этим вопросом

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз никогда не предлагал Украине возможность вступления в состав сообщества. Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи, выступая в четверг на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе.

"Украина просит возможность полной интеграции в ЕС. Нам придется подумать над этим вопросом. Пока мы такой возможности не предлагали Украине", - сказал он.

Венгерский дипломат подчеркнул, что приоритетом для него будет "ускорение реализации соглашения об ассоциации с Украиной с целью создания солидной рыночной экономики". "Одной из причин уязвимости Украины является отсутствие сильной экономики в стране. Я приложу все усилия, чтобы интегрировать Украину в максимально возможное число европейских программ, особенно в сфере инфраструктурного развития или продвижения инвестиций", - отметил он.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе в срок - 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян. Фон дер Ляйен уже провела с ними собеседования, утвердив их со своей стороны, теперь должны пройти их слушания в профильных комитетах Европейского парламента. Вэлян займет пост еврокомиссара по транспорту и туризму, Бретон - по вопросам промышленности.

Кроме того, Великобритания, которая получила третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года, теперь должна также выдвинуть своего представителя на эти три месяца в исполнительный орган ЕС. Как сообщило в четверг агентство France-Presse, Лондон решил не делать этого до запланированных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Пока новая Еврокомиссия не будет укомплектована и утверждена полностью, прежний состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.

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Украина
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