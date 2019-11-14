ЕК не комментирует принятие Бундестагом законопроекта по поправкам в Газовую директиву ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует принятие Бундестагом законопроекта по имплементации в национальное законодательство Германии поправок в Газовую директиву ЕС, который открывает возможности для частичного выведения газопровода "Северный поток - 2" из-под ее действия. Об этом заявила в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Данный законопроект продвинулся в процессе его утверждения, но он еще не подписан президентом и не вступил в силу. Мы не можем комментировать законопроект, который еще не обрел силу", - сказала она.