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Глава МИД Украины: Киев не будет обсуждать вопрос о Крыме в "нормандском формате"

Вадим Пристайко уточнил, что одним из форматов, в которых Киев намерен поднять вопрос о Крыме, является трибуна ООН

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Киев не намерен поднимать вопрос о Крыме на переговорах в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в опубликованной в четверг русской версии его интервью Би-би-си.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", - сказал министр. Он уточнил, что одним из форматов, в которых Киев намерен поднять вопрос о Крыме, является трибуна Организации Объединенных Наций (ООН).

Этот фрагмент интервью сегодня не был опубликован украинской службой Би-би-си, а появился только в русскоязычной версии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с прессой в октябре заявил, что рассчитывает на встречу "нормандской четверки" в ноябре и что он намерен вынести на обсуждение на саммите вопрос о Крыме.

Комментируя это заявление Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает невозможным обсуждение вопроса возвращения Крыма Украине в каком-либо формате, в том числе на саммите "нормандской четверки".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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