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Обновлено 

Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

Проект документа представила в парламенте страны министр финансов Оксана Маркарова

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины утвердила в целом государственный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает рост ВВП 3,7% и инфляцию 6%. Это решение поддержали в четверг 279 депутатов при минимально требуемых 226.

"Решение принято", - заявил спикер Рады Дмитрий Разумков. Проект документа представила в парламенте министр финансов Оксана Маркарова, которая назвала документ "неидеальным", однако который позволит продолжать реформы на Украине.

Правительство Украины представило обновленный проект госбюджета ко второму чтению 5 ноября. Доходная часть документа составляет 1193,7 млрд гривен (около $48,7 млрд), расходная 1180,1 млрд гривен (около $48,2 млрд), предельный дефицит госбюджета определен в сумме 94,3 млрд гривен ($3,85 млрд), или около 2,09%.

Рост реального ВВП заложен на уровне 3,7%, инфляция - 6%. Основная статья расходов - погашение и обслуживание государственного долга. На это предполагается потратить около трети всего госбюджета - 424 млрд гривен (более $17,3 млрд).

Правительство Украины запланировало снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 52,4% к ВВП страны.

Финансирование сектора обороны составит в 2020 году рекордные 5,45% от ВВП или 246 млрд гривен (более $10 млрд), что больше, чем в 2019 году на 15%. Рост минимальной зарплаты составит почти 13,2% до 4723 гривен (почти $193), минимальной пенсии на 8% до 1769 гривен ($72,2 доллара).

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Украина
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