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Генпрокуратура Украины задержала мужа депутата "Слуги народа" по запросу России

Анна Скороход сообщила, что такие действия правоохранительных органов связаны с тем, что она накануне отказалась поддержать законопроект о внедрении рынка земли

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы задержали россиянина Алексея Алякина - гражданского супруга депутата Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Анны Скороход по запросу РФ от 2017 года. Об этом в четверг сообщил коллега Скороход по фракции Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

"Задержан ее гражданский муж. Пикантность ситуации в том, что его задержали по подписанному заместителем генерального прокурора Украины [Виталием] Касько документу по запросу РФ от 2017 года", - сообщил Бужанский, добавив, что задержанный имеет российское гражданство.

Ранее о факте задержания сообщила Скороход. При этом депутат утверждала, что такие действия правоохранительных органов связаны с тем, что она накануне отказалась поддержать в парламенте законопроект о внедрении рынка земли, который вызвал как общественный, так и политический резонанс.

В ответ лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, что будет инициировать исключение Скороход, "потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного ее решения". Кроме того, Скороход обвинили в том, что она лоббирует интересы "Газпрома" на Украине.

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