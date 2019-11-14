Асад считает, что действия США вокруг нефти в Сирии сравнимы с политикой нацистов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявил, что для сегодняшней американской системы характерно пренебрежение международным правом и гуманитарными основами, а также подрыв интересов других народов ради достижения выгоды, в том числе, для нефтяной сферы. Такое мнение он высказал в четверг в эфире телеканала "Россия-24", сравнив такую политику с нацистской.

Асад отметил, что "одним из важнейших факторов", подвигнувших Адольфа Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. "Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было, - сказал он. - Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам, и проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попрание международного права, гуманитарных основ и так далее. И все это только ради нефти".

По мнению Асада, действия США вокруг сирийской нефти являются "результатом существования руководства американской системы". "США - не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.