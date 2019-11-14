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Президент Молдавии привел к присяге правительство во главе с Ионом Кику

Церемония прошла в присутствии журналистов в администрации президента

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новый кабинет министров во главе с премьер-министром Ионом Кику. Церемония прошла в присутствии журналистов в администрации президента сразу после утверждения правительства депутатами парламента в четверг.

"Поздравляю вас с вотумом доверия, который вы получили сегодня и желаю успеха", - сказал Додон.

Кандидатура Кику была предложена главой республики для преодоления политического кризиса, связанного с произошедшей 12 ноября отставкой правительства Майи Санду и распадом коалиции, которую в июне этого года сформировали Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас").

В новый кабинет вошли несколько представителей администрации главы государства - министром иностранных дел и европейской интеграции стал советник главы государства Аурел Чокой, другой советник Корнелиу Попович - министром культуры, образования и исследований. Председатель Совбеза Виктор Гайчук стал министром обороны, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и министерство сельского хозяйства, регионального развития и экологии возглавили советники президента Виорика Думбрэвяну и Ион Пержу.

Вице-премьером, министром финансов назначен Сергей Пушкуца, вице-премьера по реинтеграции, ответственным за приднестровское урегулирование - Александр Фленча. Министерство экономики и инфраструктуры возглавил Анатолий Усатый, МВД - бывший глава минобороны Павел Войку, министром юстиции советник спикера парламента Фадей Нагачевский.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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