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Политический кризис в Боливии

СМИ: члена партии экс-президента Боливии избрали спикером нижней палаты парламента

Утверждение кандидатуры Серхио Чоке на пост спикера стало возможным после того, как сторонникам Эво Моралеса удалось попасть в здание парламента, куда их не пропускали сотрудники полиции с 11 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Член партии "Движение к социализму" экс-президента Эво Моралеса Серхио Чоке избран новым председателем Палаты депутатов Боливии (нижняя палата парламента). Об этом сообщил в четверг телеканал Telesur.

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Утверждение кандидатуры Чоке на пост спикера стало возможным после того, как законодателям-сторонникам Моралеса удалось попасть в здание парламента. Их не пропускали внутрь, начиная с понедельника, сотрудники полиции.

Чоке был поддержан соратниками по партии, которая располагает большинством мест в парламенте, а также оппозиционным законодателем Инес Лопес из фракции "Демократическое единство". Должность председателя Палаты депутатов освободилась в воскресенье после отставки спикера Виктора Борды, вызванной непрекращающимися акциями протеста в стране.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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