Помпео: передислокация сил США в Сирии призвана не допустить захвата нефти боевиками

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Передислокация американских войск на северо-востоке Сирии была призвана не допустить захвата нефтяных месторождений этой арабской страны боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, открывая в четверг в Вашингтоне встречу глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в возглавляемую Вашингтоном коалицию по борьбе с ИГ.

"Сегодня мы следим, как ястребы, за пространством, которое некогда занимал этот [созданный ИГ] "халифат". Поэтому мы сохраняем остаточное [военное] присутствие в Эт-Танфе на юге Сирии, а также потенциал для проведения военно-воздушных операций. Мы перебазировали некоторые свои войска на северо-востоке Сирии, а также в регионе в целом, чтобы у ИГ не появилось второе дыхание и чтобы предотвратить захват ею нефтяных полей", - сказал госсекретарь.

При этом он заверил, что США не отказываются от попыток политического урегулирования ситуации в Сирии. "<...> И мы продолжаем добиваться дипломатического урегулирования сирийского конфликта, имея в виду резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН как ориентир, чтобы стабильность когда-то вернулась на эту измученную войной землю", - отметил Помпео.

Кроме того, госсекретарь США призвал партнеров по коалиции не ослаблять усилий, а также репатриировать своих граждан, примкнувших к ИГ и захваченных в ходе боевых действий. "Однако мы не можем сейчас остановиться. Мы должны гарантировать, что ИГ никогда вновь не расцветет. Эта работа начинается с обеспечения правосудия в отношении тех, кто того заслуживает. Члены коалиции должны забрать тысячи иностранных боевиков, находящихся под стражей, и отдать их под суд за совершенные ими зверства", - подчеркнул Помпео.

Помощь беженцам

Затронув тему необходимости возвращения сирийских и иракских беженцев и вынужденных переселенцев в родные места, он подтвердил, что Вашингтон добивается от партнеров по коалиции ассигнования финансовых средств на эти цели. "Наши усилия по оказанию помощи иракцам, которые были вынуждены покинуть места проживания, направлены на то, чтобы содействовать безопасному и добровольному возвращению [в родные края] более 4,3 млн мирных граждан <...> Мы хотим, чтобы все они вернулись домой", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, денежные средства требуются, например, для восстановления ключевой инфраструктуры в регионе. "Нам всем также понадобится помощь на северо-востоке Сирии", - сказал при этом Помпео.

Новая инициатива коалиции

По словам Помпео, коалиция направит свое внимание на Западную Африку и Сахель. "Мы планируем встречу коалиции, на которой внимание будет сконцентрировано на конкретной поддержке партнеров по данному региону. Эта инициатива не отвлечет внимание от миссии по разгрому ИГ в Ираке и Сирии, дополнит существующие усилия в военной сфере. Мы будем предпринимать эти усилия в тесном сотрудничестве со странами Сахеля", - добавил он.