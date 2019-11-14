Лидеры БРИКС призвали к соглашению о неразмещении оружия в космосе

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС обеспокоены возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и призывают урегулировать этот вопрос на уровне международного соглашения. Об этом говорится в итоговой декларации саммита БРИКС.

"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и вновь заявляем о необходимости осуществления деятельности по исследованию и мирному использованию космического пространства в соответствии с нормами международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

"Мы подчеркиваем насущную необходимость в согласовании юридически обязательного многостороннего документа, который сможет заполнить вакуум в международно-правовом режиме, регулирующем космическое пространство, включая предотвращение размещения оружия в космическом пространстве", - отметили лидеры стран "пятерки". Они акцентировали внимание на том, что практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия могут также способствовать достижению этой цели.

"Любой инструмент по этому вопросу должен исключать какую бы то ни было дискриминацию и содержать оперативные положения о праве разрабатывать технологии для использования в мирных целях", - подчеркивается в декларации.