Парламент Молдавии сформировал миноритарный кабинет

За него проголосовали 62 из 101 депутата от поддерживающей главу государства Партии социалистов (ПСРМ) и оппозиционной Демократической партии. Он сменит отправленный в отставку кабинет Майи Санду, сформированный в ходе произошедшего в июне острого политического кризиса.

"Мы обязались выполнить все ранее подписанные договоренности и с СНГ, и с ЕС, включая соглашение об ассоциации. Я посетил с визитами Брюссель, Нью-Йорк, другие западные столицы. Однако Санду, получив еще в начале лета приглашение Дмитрия Медведева, несколько раз переносила визит в Москву, который был необходим для решения вопроса о поставках газа при возникших трудностях с его транзитом через Украину, расширения экспорта молдавских товаров, других важнейших социальных проблем наших граждан", - пояснил президент.

Отставка правительства не была неожиданной. В последние месяцы его не раз подвергал резкой критике президент. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что в ходе поездок по стране люди все чаще высказывали недовольство действиями кабинета, который не сумел обеспечить рост экономики, допустил подъем тарифов, провалы в социальной политике, реформе юстиции, других сферах. Глава Молдавии напомнил, что при формировании коалиции Acum и социалисты договорились проводить сбалансированную внешнюю политику по отношению к Западу и Востоку.

Тогда разноплановые политические силы - проевропейский блок Acum (Сейчас), одним из лидеров которого является Санду, и социалисты объединились против Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. Демократы уходить в оппозицию отказались, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали акции протеста. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, Плахотнюк бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и политики.

По его словам, премьер также проигнорировала недавний саммит глав правительств Содружества, который состоялся в конце октября в Москве.

Со своей стороны, Санду, представляя перед отставкой отчет в парламенте, назвала главными достижениями правительства возобновление финансовой помощи со стороны ЕС и США, реформу юстиции и борьбу с коррупцией. Однако с такой оценкой не согласны даже те, кто симпатизирует премьеру.

"Многие представители команды Acum - хорошие люди с действительно хорошими намерениями. Но быть хорошим человеком, хорошим блогером или даже хорошим борцом на баррикадах - далеко не всегда значит быть хорошим депутатом или министром", - написал в статье для молдавского издания "Ньюсмейкер" местный независимый эксперт в области прав человека Вячеслав Балан.

По его мнению, "Acum сделал почти все ошибки, которые только можно было сделать - никак не работал над укреплением своей собственной политической поддержки и не рассеял настороженного отношения к себе" языковых меньшинств. По словам эксперта, правительство "скомпрометировало" процессы назначения судей, руководителей правоохранительных органов, не провело реформу системы юстиции, полиции.

Удобный повод

Поводом к распаду коалиции социалистов и Acum стал конфликт вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной Плахотнюком. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность.

Социалисты высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции, противоречит конституции и потребовали ее отозвать. Санду наотрез отказалась и тогда социалисты зарегистрировали в парламенте вотум недоверия кабинету, который поддержали и депутаты от Демпартии.

Такое поведение демократов, которые поддержали и утверждение кабинета Кику, предсказуемо. После бегства Плахотнюка эта партия проходит болезненный процесс реформирования, внутри нее идет борьба между сторонниками олигарха и его противниками, пришедшими к руководству формированием после внеочередного съезда. В связи с этим демократы не заинтересованы в парламентском кризисе и досрочных выборах, к которым они не готовы. Сейчас же партия контролирует почти треть мандатов, что в условиях распада прежней коалиции дает ей поле для маневра.

"Эйфория по поводу июньской смены власти спала, в обществе мы видим резкую критику правительства. Отставка позволила Санду, которая оказалась неспособной выполнить обещания избирателям, избавиться от бремени власти и вернуться в привычную для нее оппозицию", - считает политолог, бывший глава пресс-службы правительства Игорь Волницкий. По его мнению, премьер вполне могла сохранить кабинет, если бы отозвала решение по прокурору, но она нарочито шла на конфликт с президентом. Эксперт связывает такое поведение с подготовкой к предстоящим через год президентским выборам.

"Теперь Санду оказалась в привычной роли лидера правой оппозиции, жестко критикующей власть. Имидж жертвы Додона и демократов, которые поддержали отставку, дает ей хорошую стартовую позицию", - считает Волницкий. По его мнению, отставка кабинета поставила под вопрос и политическое будущее главного соперника Санду на правом фланге - главы МВД Андрея Нэстасе, который является сопредседателем Acum.

"Проиграв две недели назад выборы мэра Кишинева, он теперь потерял и пост министра, что не позволяет ему набирать популярность за счет борьбы с коррупцией. В результате Санду становится фаворитом правого фланга", - констатировал политолог.

Команда президента

Местные наблюдатели считают, что политическое будущее президента Додона теперь во многом зависит от успехов нового кабинета, половина которого сформирована из представителей его администрации.

Так, министром иностранных дел и европейской интеграции стал советник президента Аурел Чокой, другой советник Корнелиу Попович - министром культуры, образования и исследований. Глава Совбеза Виктор Гайчук стал министром обороны, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Министерство сельского хозяйства, регионального развития и экологии также возглавили советники президента Виорика Думбрэвяну и Ион Пержу.

Вице-премьером, министром финансов назначен Сергей Пушкуца, вице-премьером по реинтеграции, ответственным за приднестровское урегулирование - Александр Фленкя. Министерство экономики и инфраструктуры возглавил Анатолий Усатый, МВД - бывший глава Минобороны Павел Войку, министром юстиции стал советник спикера парламента Фадей Нагачевский.

Сбалансированная политика

В своем выступлении перед депутатами Кику пообещал исправить ошибки предшественников. По его словам, правительство будет проводить сбалансированную внешнюю политику, развивать отношения с ЕС и СНГ, укреплять стратегическое партнерство с Россией и США, дружественные отношений с соседями - Румынией и Украиной, укреплять заложенный в конституции нейтралитет. Отвечая на вопросы депутатов, он подчеркнул, что правительство уделит особое внимание реформе юстиции, борьбе с коррупцией, решению социальных вопросов.

"Говоря о социальной программе, мы руководствуемся идеей, что не сможем изменить к лучшему положение дел в стране, если не обеспечим достойную жизнь социально-уязвимым слоям населения", - сказал глава кабинета. При этом он отметил, что, учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации в социально-экономической сфере, его программа рассчитана как минимум до предстоящих в конце будущего года президентских выборов.

"Это правительство меньшинства, которое призвано разблокировать функциональность государственных институтов на пороге зимнего периода и в конце финансового года", - сказал премьер.

Однако спикер парламента Зинаида Гречаный, с которой Кику работал много лет в правительстве, убеждена, что "что новый кабинет технократов является одним из самых профессиональных в истории страны и будет управлять страной до новых парламентских выборов", которые должны состояться в 2023 году.

"И премьера, и многих членов кабинета я знаю много лет - это настоящие профессионалы. Мыслят они системно - в представленной сегодня программе Кику точно выделил срочные и крайне срочные действия правительства по решению проблем, стоящих перед страной. У представленных им министров экономического блока есть четкое понимание как обеспечить устойчивый рост экономики. Я уверен, что это правительство будет не только пожарной командой, но и созидателем будущей Молдавии, которая переживает системный кризис", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат, председатель постоянной комиссии по контролю за публичными финансами парламента Молдавии Владимир Головатюк.