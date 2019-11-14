Один из идеологов национализма на Украине Вятрович стал депутатом Рады

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала бывшего главу Института национальной памяти Владимира Вятровича депутатом Верховной рады. Об этом он в четверг сообщил в Facebook.

"Есть решение ЦИК о признании Вятровича В.М. избранным народным депутатом", - написал он и опубликовал фотографию удостоверения члена парламента. В Раде он получил место во фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" после ухода из парламента Ирины Луценко.

Первым заявлением Вятровича после известия о получении места в Раде стали его слова о том, что в парламенте он идет "останавливать русский мир". Кроме того, он пообещал, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

Вятрович известен своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. После государственного переворота на Украине в 2014 году он возглавил Украинский институт национальной памяти, который активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации.

В сентябре этого года Вятровича уволили с должности главы института. После ухода с поста одним из своих достижений он назвал официальное признание боевиков ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы, а также "развенчание мифов" о прошлом Украины. Вятрович также отмечал, что за четыре года действия закона о декоммунизации на Украине переименовали около тысячи городов, десятки улиц и районов.