Генпрокуратура Украины уволит прокурора, который расследовал дело компании Burisma

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины уволит прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Рябошапка в интервью "Настоящему времени", отметив, что Кулик находится на больничном и не явился на тестирование, проводимое в рамках переаттестации прокуроров.

По его словам, дело, касающееся компании, продолжит вести новый прокурор. Кроме того, Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура проводит проверку по данному делу. "Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого производства, которое в том числе может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, которые причастны к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца, - рассказал Рябошапка. - Мы же не можем проанализировать за один день несколько тысяч томов и сказать, кто тут виноват. У тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации, чем у нас. В принципе при желании они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы".

Тем не менее, как сообщил генпрокурор, представители США не обращались к нему с просьбами посодействовать или предоставить какие-либо ответы, касающиеся Burisma и Хантера Байдена. По словам Рябошапки, в рамках этого дела он не испытывает давления ни со стороны США, ни со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал в Вашингтоне

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.