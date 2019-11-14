Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокуратура Украины уволит прокурора, который расследовал дело компании Burisma

Константин Кулик находится на больничном и не явился на тестирование, проводимое в рамках переаттестации прокуроров, отметил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины уволит прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Рябошапка в интервью "Настоящему времени", отметив, что Кулик находится на больничном и не явился на тестирование, проводимое в рамках переаттестации прокуроров.

По его словам, дело, касающееся компании, продолжит вести новый прокурор. Кроме того, Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура проводит проверку по данному делу. "Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого производства, которое в том числе может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, которые причастны к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца, - рассказал Рябошапка. - Мы же не можем проанализировать за один день несколько тысяч томов и сказать, кто тут виноват. У тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации, чем у нас. В принципе при желании они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы".

Тем не менее, как сообщил генпрокурор, представители США не обращались к нему с просьбами посодействовать или предоставить какие-либо ответы, касающиеся Burisma и Хантера Байдена. По словам Рябошапки, в рамках этого дела он не испытывает давления ни со стороны США, ни со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал в Вашингтоне

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
Реклама на ТАСС
Отказ от конституционной реформы стал причиной масштабных митингов в Тбилиси
Парламент Грузии не поддержал изменения в конституцию, предполагающие проведение парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС