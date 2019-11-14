Кандидат в министры энергетики США заявил о своей непричастности к скандалу вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил в четверг, что не имеет никакого отношения к скандалу вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации.

"Что касается Украины, мы работали с ними по их просьбе, чтобы помочь им соединить их электросети и трубопроводы, чтобы сделать это, они должны соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС. Они хотели технической экспертизы с нашей стороны <...> Я не был вовлечен ни в одну из этих бесед, которые имеют отношение к расследованию Палаты представителей [в рамках процедуры импичмента]", - сказал Бруйетт на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.

"Министр [энергетики Рик] Перри и я были вовлечены в [вопросы] энергетической безопасности не только США, но и наших европейских союзников", - добавил Бруйетт, в настоящий момент занимающий кресло первого заместителя главы Минэнерго США. Он отметил при этом, что речь, помимо прочего, идет и об усилиях по противодействию реализации проекта создания трубопровода "Северный поток - 2". "Мы очень усердно работали над тем, чтобы предложить альтернативы [этому проекту]", - пояснил он.

На посту главы министра энергетики Бруйетт должен сменить Рика Перри, который уйдет в отставку к концу этого года. Как сообщало в октябре агентство Bloomberg, Перри собирался оставить свою должность за несколько недель до того, как в США в сентябре разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы. При этом сам Перри ранее заявлял в эфире телеканала Fox News, что его отставка не имеет никакого отношения к скандалу вокруг того разговора двух президентов.

Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора по телефону пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Перри в начале октября заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики.

Байден входит в число наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.