ЕК начала расследование против Лондона за непредставление кандидата на пост еврокомиссара

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Великобритании в связи с тем, что королевство нарушило законодательство Евросоюза и не выдвинуло своего кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК. Об этом сообщила в четверг пресс-служба евроинститута.

"Соблюдая законодательство, Еврокомиссия сегодня направила письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству о том, что оно нарушило свои договорные обязательства перед ЕС, не предложив кандидатуру на пост еврокомиссара. Власти Великобритании должны предоставить свой ответ не позднее пятницы, 22 ноября", - отмечается в нем.

ЕК подчеркивает, что направила ранее два письма правительству Великобритании с просьбой представить кандидата, однако Лондон в ответ заявил, что не сможет сделать этого в связи с предстоящими выборами в стране. "В своем письме власти Великобритании высказали мнение, что они не в состоянии предложить кандидатуру на пост еврокомиссара в связи с предстоящими всеобщими выборами. Еврокомиссия напоминает, что, в соответствии с установленной практикой ЕС, государство-член не может ссылаться на положения, превалирующие в его внутренней правовой системе, для оправдания несоблюдения обязательств в рамках европейского законодательства", - говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе в срок (1 ноября), поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон, и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян. Фон дер Ляйен уже провела с ними собеседования, утвердив их со своей стороны, теперь должны пройти их слушания в профильных комитетах Европейского парламента. Вэлян займет пост еврокомиссара по транспорту и туризму, Бретон - по вопросам промышленности.

Кроме того, Великобритания, которая получила третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года, теперь должна также выдвинуть своего представителя на эти три месяца в исполнительный орган ЕС.

Пока новая Еврокомиссия не будет укомплектована и утверждена полностью, прежний состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.